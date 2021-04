il CIl Comune di San Giovanni Teatino a sostegno degli ipovedenti

In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore il progetto B.I.I. ha reso disponibili titoli per ipovedenti e audiolibri

SAN GIOVANNI TEATINO – Fra i vari progetti legati alla promozione della lettura, il Comune di San Giovanni Teatino “Città che legge”, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore ha aderito al progetto della Biblioteca Italiana per Ipovedenti “B.I.I. Onlus”, che ha donato alla Biblioteca Comunale dei libri a grandi caratteri – anche con font atti a facilitare la lettura per persone affette da dislessia medio-lieve – e in formato audio per persone non vedenti.

“Questa iniziativa – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – è un’occasione preziosa per promuovere il libro e la lettura a beneficio di tutti, anche di chi ha delle difficoltà legate a disturbi visivi o all’età. Il Comune di San Giovanni Teatino ha sempre portato avanti progetti che favorissero la lettura in tutte le sue forme, ottenendo la prestigiosa qualifica di ‘Città che legge’ attribuita dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI.”

“La Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore – aggiunge l’assessore alla Cultura Simona Cinosi – nasce per incoraggiare l’accesso ai libri a quante più persone possibile. Quale migliore occasione, quindi, per accogliere nella Biblioteca Comunale testi a grandi caratteri e audiolibri, destinati a ipovedenti, persone anziane affette da disturbi visivi, persone affette da dislessia e non vedenti? Ringrazio infinitamente, anche a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, la Biblioteca Italiana per Ipovedenti che, dal 2009, attraverso il progetto “Leggere Facile, Leggere Tutti”, si propone di diffondere l’abitudine alla lettura anche fra chi, altrimenti, avrebbe grosse difficoltà. Invitiamo quindi tutti coloro che sono interessati, a recarsi nella nostra Biblioteca per conoscere i titoli disponibili. Ci sono come sempre anche tante altre novità editoriali, tutte da scoprire e da leggere”.