“Comune amico del turismo itinerante”, un’idea per Spoltore

SPOLTORE – Far diventare Spoltore un “Comune amico del turismo itinerante”: è l’idea per intensificare il rapporto con questo tipo di turismo sperimentato durante il primo “Raduno dell’amicizia” dal primo al 3 ottobre 2021. “E’ un progetto al quale si aderisce gratuitamente” spiega l’assessore al turismo Chiara Trulli “ed è gestito dall’Unione Club Amici, federazione in favore del turismo itinerante che comprende oltre 100 club di camperisti. Farne parte consente la distribuzione di materiale promozionale in fiere di settore, attraverso uno stand comune, oppure la partecipazione a tariffe agevolate nel caso in cui si decida di allestire uno stand riservato”.

Il raduno “dell’amicizia” è stato anche l’occasione di un confronto con Ivan Perreira, coordinatore nazionale dell’Unione Club Amici, e più in generale con le esigenze dei camperisti: “il nostro” ha spiegato Perreira “è un settore eterogeneo dove è possibile trovare dal bidello al chirurgo. Ma in tutti i casi un camperista è una persona amante della natura, educata e rispettosa degli altri: è inevitabile per vivere e amare questo tipo di turismo”.

L’occasione è stata sfruttata anche per un parere sui siti idonei nel territorio per realizzare un’area sosta per camper. “In Piazza dell’Unione Europea, sfruttata anche in occasione del Raduno dell’amicizia, abbiamo già tutto” assicura l’assessore Trulli. “Basta un investimento modesto, inferiore ai 5000 euro, per fornire i servizi acqua, corrente e scarico necessari per uno stallo camper idoneo ad essere segnalato come tale”. Sono servizi che secondo Perreira vanno erogati a pagamento, perché la categoria non ha bisogno di questo genere di regali. “Bastano 2 o 3 stalli” ha ricordato “per essere inseriti e segnalati nelle mappe utilizzate dai camperisti”.

PROMOZIONE TURISTICA CON GIROBORGHI A SPOLTORE

Continuano le attività di promozione turistica per far conoscere Spoltore e i suoi borghi: l’ultimo appuntamento è stato con Giroborghi, che ha coinvolto il gruppo Facebook Borghi d’Abruzzo nel terzo fine settimana di ottobre. E’ la quarta iniziativa che coinvolge i grandi target del turismo identificati dall’assessorato al turismo: “la prossima è la mattinata Fai in programma per il 28 novembre” ricorda il vice sindaco Chiara Trulli “sempre nell’ottica di una promozione turistica d’eccellenza”. Giroborghi ha seguito il raduno con i camperisti del Camping Club Civitanova Marche (1-3 ottobre), quello con gli appassionati di auto d’epoca dell’Old Motors Club (10 settembre) e con Italia Nostra (6 agosto): eventi pensati dall’assessore con il filoconduttore di ampliare la platea turistica di Spoltore. “I collettivi nati attraverso i social sono uno straordinario strumento che lega moltissimi appassionati” ricorda Trulli. “La giornata con i borghisti è stata splendida anche se un po’ di sole in più non avrebbe guastato. Borghi d’Abruzzo è un gruppo Facebook non solo virtuale, fatto di persone che amano la nostra regione e vogliono aiutare a scoprirla”.

L’itinerario di Giroborghi ha coinvolto Caprara, con la visita alla Villa Acerbo e la scoperta del parco con l’esperto Alberto Colazzilli, Cavaticchi, dove si è ammirata in particolare la Pala di San Giacomo, e Villa Santa Maria che è stata utilizzata per un breve introduzione alla fotografia “a passo di click”, affidata a Nadia Di Michele e Andrea Morelli, caratterizzata da una passeggiata sulle colline tra i panorami delle montagne che circondano il territorio.

Visite guidate e accoglienza sono state a cura della Pro Loco di Spoltore Terra dei Cinque Borghi, della Proloco di Caprara e dell’Associazione “La Villa”.

Tante persone hanno contribuito alla riuscita di Giroborghi, come delle precedenti iniziative legate al marchio Spoltour: “a Spoltore c’è un tessuto sociale ricco e innamorato del suo territorio. Ringrazio poi Raffaele Di Loreto e Borghi d’Abruzzo per aver scelto Spoltore. E Mariagrazia Controguerra, perché nel doppio ruolo ruolo di borghista e membro della Pro Loco di Spoltore è stata l’anima dell’evento”. “Una Domenica da incorniciare” conferma Di Loreto, ideatore del gruppo social “e da ricordare per le innumerevoli e svariate sorprese culturali con cui siete riusciti a sorprenderci.”