Completati i lavori per la succursale del “Saffo” di Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la realizzazione delle opere di messa a norma antincendio nella succursale di Via Milli del Liceo “Saffo” di Roseto. I lavori dovranno essere realizzati in 60 giorni dalla ditta affidataria, la “Di Filippo Costruzionei srl” di Colledara. Importo complessivo 135 mila e 382 euro.

“Grazie all’impegno del collega del settore edilizia scolastica, Luca Frangioni, e dei tecnici siamo riusciti a sbloccare un’opera indispensabile per la sicurezza dei ragazzi e degli operatori della scuola – commenta il vicepresidente Alessandro Recchiuti – la struttura ci è stata concessa dall’Amministrazione comunale in cambio delle opere di messa a norma antincendio. Oltre alla scala esterna, è prevista l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione dell’ascensore, l’adeguamento dell’impianto antincendio e dell’impianto elettrico”.