Completamento statale l’Aquila-Amatrice, il commento della Pezzopane

L’AQUILA – “Riteniamo fondamentale per l’Abruzzo il completamento della Strada Statale che collega l’Aquila con Amatrice, e insieme al collega senatore Luciano D’Alfonso abbiamo avuto un proficuo colloquio con il sottosegretario al MiT Salvatore Margiotta, il quale si è dichiarato d’accordo”. Così Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, a margine dell’iniziativa tenuta a Pescara da Base riformista sul tema delle infrastrutture.

“Su questa importante arteria statale – prosegue l’esponente dem – abbiamo lavorato in questi anni in maniera incessante, riuscendo a programmare il terzo ed il quarto lotto. Ora dobbiamo completarla ed è necessario che governo e regione si adoperino. Con il sottosegretario ho approfondito la questione e presto terremo un incontro a L’Aquila. Va fatto un lavoro tutti insieme, istituzioni ed Anas. Al sottosegretario ho consegnato una nota specifica. Per noi è una priorità e continueremo a lavorare fino al risultato. Ho avuto l’onore di inaugurare l’ultimo lotto da Presidente della Provincia – conclude Pezzopane – poi con Pierpaolo Pietrucci abbiamo lavorato per finanziare il lotto ulteriore, ora dobbiamo programmare il completamento”.