L’AQUILA – Venerdì 3 giugno, ore 18.00, Palazzetto dei Nobili (L’Aquila) sarà presentata la ricerca “Come cambia il lavoro. Quale futuro per il mercato del lavoro aquilano”. Il rapporto sarà illustrato dall’Autore, Riccardo Persio, economista e vincitore della I^ Borsa di Studio Antonio Padovani, realizzata in collaborazione con il Dipartimento Diie dell’Università degli Studi dell’Aquila. Parteciperà alla discussione Piero Carducci, economista ed autore della LS Scuola.

Il Rapporto fornisce uno spaccato dettagliato sullo stato di salute del mercato del lavoro nella provincia dell’Aquila. L’analisi è centrata volutamente sul triennio precedente alla pandemia ed evidenzia punti di forza e rilevanti criticità insite nella struttura economica locale.

Le evidenze empiriche mostrano una provincia che non ancora riesce a cogliere pienamente le opportunità derivanti dalla rivoluzione digitale e restituiscono l’immagine di un tessuto economico troppo rigido, polarizzato nel settore dell’edilizia e scarsamente aperto ai mercati internazionali con poche eccezioni.

Abbiamo certamente molto da cambiare nelle politiche del lavoro e della formazione professionale che risultano essere molto “sfasate” rispetto alle esigenze attuali e soprattutto future. Una ricerca quindi fondamentale per comprendere le evoluzioni delle professioni e per aiutare gli amministratori pubblici e privati a prendere decisioni oggettive perché fondate sull’evidenza empirica.

La proficua collaborazione tra gli enti di ricerca, le università, le confederazioni di imprese, i sindacati dei lavoratori e le altre istituzioni locali appare senz’altro come la via da seguire, per ottenere al più presto una risposta decisa alle criticità evidenziate nel rapporto, con la costituzione di una visione futura e sostenibile dei nostri territori.

Risultati importanti che metteremo gratuitamente a disposizione di tutti, per fornire una base metodologica oggettiva nell’elaborazione di efficaci politiche della formazione e del lavoro.