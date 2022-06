Collecorvino, approvato il rendiconto 2021 e riduzione Imu

COLLECORVINO – L’Amministrazione comunale di Collecorvino, guidata dal sindaco D’Amico, nel Consiglio Comunale del 31 maggio 2022, ha approvato il rendiconto 2021. Una liquidità importante, numeri ottimi nel recupero dell’evasione, azzeramento del disavanzo 2020 e creazione di un avanzo disponibile di circa 160.000 euro.

“Siamo profondamente soddisfatti per questo traguardo – ha affermato il Sindaco Paolo D’Amico – l’azione della nostra maggioranza continua sulla strada dell’efficienza e dell’ordine dei conti secondo una logica di programmazione della spesa pubblica, a favore dei cittadini corvinesi. Nella stessa seduta è stata approvata la riduzione dello 0,1 per cento dell’IMU su terreni edificabili e agricoli, come previsto nel programma di governo. La delibera è stata adottata con il pieno sostegno della maggioranza e con l’astensione della minoranza”.