Club Aquatico Pescara, al via la stagione 2021/2022

PESCARA – Il Club Aquatico Pescara si approccia al nuovo campionato nazionale di serie B con grandi aspettative: la promozione sfiorata lo scorso anno dopo una intera stagione vissuta (causa covid) lontani dalle mura amiche, non può che dare grandi motivazioni per portare ulteriori soddisfazioni ai propri tifosi (i cosiddetti Orange).

La squadra, affidata dal presidente Riccardo Fustinoni e dal direttore sportivo Marco Epifani nella mani di mister Paolo Bocchia, si presenta completa in tutti i reparti e motivata a ripetere le buone cose fatte vedere nella passata stagione.

La riconferma dei sei giocatori provenienti dalla categoria superiore – a partire da bomber De Ioris (32 goals lo scorso campionato) fino ad arrivare ai vari Di Fonzo, Delle Monache, Sarnicola, Provenzano e Magnante – hanno permesso di mantenere l’anima del blocco consolidato negli ultimi anni.

A potenziare la rosa si sono aggiunti il centroboa della nazionale maltese Jeremy Abela, il portiere ex Frosinone Tommaso Brandoni e il mancino scuola Nuoto Catania Matteo Cacici.

Ma la società punta fortemente anche sui giovani del vivaio, quelli per intenderci delle formazioni Under 16 e 18, che si allenano già costantemente in prima squadra.

*** La prima giornata di campionato è fissata sabato alle ore 17 (Naiadi) contro l’Aquademia.

*** La presentazione della squadra ci sarà venerdì alle ore 21 in diretta Facebook e YouTube sui nostri account