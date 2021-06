Club Aquatico Pescara – Rari Nantes Perugia 9-5: il racconto del match

Chiusura di regular season con vittoria e consolidamento del secondo posto per il Club Aquatico. Gli “orange” non sono caduti nel tranello di rilassarsi mentalmente, anzi ne hanno approfittato per un ottimo banco di prova in vista dei play-off.

Nei primi due tempi il Club Aquatico ha condotto agevolmente la gara, un passaggio a vuoto c’è stato nel terzo, ma prontamente i ragazzi di Bocchia hanno rimesso una marcia veloce e hanno concluso con un punteggio largo.

Da segnalare l’esordio in prima squadra di un giovanissimo portiere, che è stato schierato negli ultimi 3’30” di gioco ed è riuscito a mantenere inviolata la porta del Club Aquatico: bravissimo Lorenzo Angelucci, appena 15 anni.

La partita si è disputata ancora una volta nell’impianto in zona Passetto di Ancona, per l’increscioso perdurare della chiusura delle Naiadi. Il Club sta cercando di ovviare a questa grave mancanza che condiziona comunque gli allenamenti, usufruendo quando possibile della piscina di Chieti, grazie alla disponibilità del gestore.

Enormi sacrifici quindi, per cercare di portare a termine il campionato fino ai play-off, che inizieranno già sabato prossimo. Alle ore 20.30, Sarnicola e compagni saranno infatti di scena per gara-1 a Lodi contro il Piacenza.

TABELLINO

Club Aquatico Pescara – Libertas Rari Nantes Perugia: 9-5

Club Aquatico Pescara: Morretti, Colasante 1, Sarnicola 2, Cantò, De Ioris 2, Delle Monache 2, Magnante, Provenzano, Iervese , Di Fonzo 1, Giammarco, Prosperi 1, Angelucci. All. Bocchia.

Libertas Rari Nantes Perugia: Antonini, Taverna, M. Cimboli, Calandra, Testi, Fagugli 1, Pennicchi 1, Renna, Lepore 2, Bartocci, Grassi 1, N. Cimbali, Bevilacqua. All. Arcangeli.

Parziali: 2-0, 3-2, 1-3, 3-0.