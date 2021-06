Club Aquatico Pescara – Piacenza in diretta: dove vedere la partita

PESCARA – Un appuntamento molto importante per la pallanuoto pescarese, con il Club Aquatico impegnato nella gara-2 della semifinale playoff. In ballo, l’accesso alla finale per la serie A2 maschile di pallanuoto. Si gioca mercoledì 30 giugno alle 19.30 alla piscina scoperta di Chieti.

In gara-1 il Club Aquatico è riuscito a espugnare la tana del Piacenza con il risultato di 10-8.

Si ricorda che la formula è al meglio delle tre partite e che l’eventuale “bella” si giocherebbe a Lodi sabato sera.

Il coach dei pescaresi Paolo Bocchia: “La parola d’ordine è resettare, dimenticare quello che abbiamo fatto perché ogni partita ha storia a sé. Ok, in gara-1 abbiamo fatto il 110 per cento, ma guai a illudersi, si riparte da zero. Loro sono una squadra vera, nuotano tutti e sono coperti in ogni ruolo. Noi siamo stati bravi a sorprenderli e anche stavolta dovremo cambiare qualcosa per non essere scontati. Il Piacenza punta molto alla promozione (non a caso, è in Abruzzo già da lunedì) e quindi bisogna avere rispetto, ma noi siamo una outsider terribile e venderemo cara la pelle. L’importante è fare il massimo”.

Gli ultimi allenamenti svolti sono stati leggeri per recuperare dalla fatica della prima semifinale e dal lungo viaggio di ritorno, le classiche sedure di rifinitura. Arbitri del match: Buonpensiero e Scappini. La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Facebook del Club Aquatico Pescara.