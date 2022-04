PESCARA – Bisognava riprendersi dopo la sconfitta infrasettimanale nel derby e in questo senso, bisogna sottolinearlo, la squadra ha risposto benissimo. Nessuna esitazione, subito un ritmo forte e risultato mai in discussione. Ne è venuto fuori un 9-6 (6-2 al giro di boa) che consente al Club Aquatico Pescara di far ripartire la sua corsa. Senza Delle Monache e Prosperi, la formazione allenata da Paolo Bocchia ha saputo comunque condurre una gara d’attacco convincente, in attesa appunto di recuperare alcuni dei suoi big.

E di trovare una condizione fisica accettabile, perché nella prima fase di stagione tra problemi Covid, infortuni e squalifiche, ad allenarsi con regolarità sono stati in pochi. Giovedì di nuovo in vasca per recuperare una gara, si va in trasferta ad affrontare la corazzata Ischia Marine.

Le dichiarazioni di Bocchia: “Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. La mia, più che una squadra, è un vero gruppo, una famiglia in cui si aiutano tutti al di là di chi gioca di più e gioca di meno. Oggi era importante tornare a vincere, quindi complimenti a tutti. Le squadre più forti del girone? L’ho sempre detto e lo ribadisco: Ischia e Pescara Pallanuoto”.

Club Aquatico Pescara – Basilicata nuoto 2000 9-6 (4-1/2-1/3-3/0-1)

Marcatori Club: Provenzano 4, Abela 3, Di Nardo, Cantò 1.

Marcatori Basilicata: Napolitano 3, Coda 2, Di Palma 1.