Classifica qualità vita, L’Aquila top in Abruzzo per bimbi e anziani

É quanto emerge dalla quarta edizione della rilevazione sul benessere delle diverse fasce d’età nelle province italiane del Sole 24 Ore

L’AQUILA – La Provincia dell’Aquila si conferma al vertice della classifica regionale per la qualità della vita, in particolare per le categorie dei bambini e degli anziani. Questo risultato è stato evidenziato dall’edizione 2024 degli Indici generazionali del Sole 24 Ore, che ha analizzato 12 indicatori di riferimento.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento a livello Regionale e Comunale, che premia l’impegno costante dell’amministrazione nel migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini più giovani e meno giovani. La qualità della vita è un indicatore fondamentale del benessere di una comunità, e questo risultato dimostra che stiamo andando nella direzione giusta” commenta l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini (nella foto).

“Per i bambini, abbiamo investito in programmi educativi innovativi e di grande qualità potenziando l’offerta degli asili nido, adottando misure in contrasto della povertà educativa e offrendo servizi di supporto alle famiglie” continua l’Assessore. “Per quanto riguarda gli anziani, diamo ampio spazio a centri ricreativi e di socializzazione che permettono di combattere l’isolamento e promuovono il benessere psicofisico. Continueremo a lavorare con impegno e dedizione per mantenere e migliorare questi standard, nella convinzione che una società inclusiva e solidale sia la chiave per il benessere di tutti” conclude l’Assessore Tursini.