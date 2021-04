City Around, la App sulle bellezze di Fossacesia e Costa dei Trabocchi

Un’applicazione mobile gratuita che permetterà ai turisti di accedere attraverso smartphone a tour tematici cittadini e outdoor

FOSSACESIA – Fossacesia e la Costa dei Trabocchi, insieme ad altri centri e località abruzzesi, è entrato a far parte del City Around, un’applicazione mobile gratuita rivolta ai turisti. L’ufficialità è avvenuta il 21 aprile scorso nel corso di una video conferenza stampa alla quale ha preso parte il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, collegato via streaming con il IX Municipio Roma Eur, e coincisa con la ricorrenza del Natale di Roma.

“La piattaforma, già presente in città come Torino ed ora anche a Roma, permetterà a quanti raggiungono Fossacesia di accedere attraverso smartphone a tour tematici cittadini e outdoor, da percorrere a piedi o in bicicletta e di avere informazioni di carattere culturale e sulle bellezze artistiche e architettoniche presenti nel nostro territorio, come l’Abbazia di San Giovanni in Venere – spiega il Sindaco Di Giuseppantonio -. La caratteristica distintiva di City Around è quella di permettere l’organizzazione del proprio giro in totale autonomia e soprattutto nel rispetto del distanziamento fisico come richiesto dalle attuali norme per il Covid-19. Su questo versante la nuova app, creata da Panorami Elettronici e sviluppata dalla Synesthesia, Digitale Experience Company, aziende che operano a Torino, offrirà un servizio essenziale e innovativo. Per noi è un altro importante mezzo di promozione turistica che va ad aggiungersi al già ricco biglietto da visita di Fossacesia, che vanta l’attribuzione di 19 Bandiere Blu consecutive, un mare che risulta tra i più puliti tra le località costiere abruzzesi e servizi che accolgono nel miglior modo possibile i villeggianti”.

L’applicazione mobile sarà presentata ufficialmente in Abruzzo nel prossimo mese di maggio.