Serie B, 29a giornata: Cittadella – Pescara live dalle ore 15

CITTADELLA – Quest’oggi alle ore 15 si giocherà Cittadella – Pescara, incontro valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Gli abruzzesi, dopo il rinvio della sfida con il Carpi, tornano a giocare per dare ancora un senso a questa stagione. I biancazzurri, infatti, vengono da due pareggi senza reti e in classifica occupano la tredicesima piazza con 36 punti.

Dall’altra parte ci sono i veneti che, invece, stanno disputando un’ottima stagione come dimostra il quarto posto con 45 punti. La squadra di Venturato, che all’andata vinse 2-1 all’Adriatico, viene dal successo di misura in casa del Chiavari. Cinque successi esterni consecutivi per il Cittadella che, però, tra le mura amiche non vince da tre mesi e mezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Salvi, Varnier, Scaglia, Pelagatti, Settembrini, Iori, Pasa, Schenetti, Strizzolo, Kouamè. Allenatore: Venturato

PESCARA (4-3-3): Fiorillo: Balzano, Campagnaro, Perrotta, Mazzotta, Valzania, Carraro, Brugman, Mancuso, Bunino, Falco. Allenatore: Zeman