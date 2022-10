Città Sant’Angelo, raccolta della plastica: nuovo appuntamento il 16 ottobre

CITTÁ SANT’ANGELO – In questi giorni la Giunta Comunale ha approvato un protocollo d’intesa tra il Comune e l’Associazione Plastic Free Odv Onlus per svolgere l’iniziativa di raccolta della plastica in città durante la mattinata di domenica 16 Ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 nell’area adibita a parcheggio in Via Torre Costiera a Marina di Città Sant’Angelo. L’Amministrazione Comunale invita chiunque a partecipare all’evento, soprattutto i più giovani. Un’iniziativa che strizza l’occhio alla sostenibilità, alla valorizzazione del territorio e alla sensibilizzazione dei cittadini.

L’Assessore Maurizio Valloreo riferisce in merito: “Città Sant’Angelo è onorata di essere stata scelta da Plastic Free per la ripulitura del proprio litorale, che si estende per circa 1 km, ed invita chiunque a partecipare o quantomeno presenziare all’evento ambientale. L’iniziativa aggiungerà un’ulteriore riqualificazione del territorio e permetterà al Comune non solo di essere inserito tra i 100 Borghi Virtuosi d’Italia, ma anche di ottenere nel 2023 la Bandiera Blu”.