Città Sant’Angelo, importante riconoscimento per l’Istituto Omnicomprensivo

Il giornale scolastico “L’Angolino” premiato nel Concorso Nazionale “Pola Addio” in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo

CITTA’ SANT’ANGELO – Un prestigioso riconoscimento per l’Istituto Omnicomprensivo di Città Sant’Angelo. Al giornale “L’Angolino”, diretto dalla prof.ssa Roberta Franchi, è andato, infatti, il Premio Speciale Continuità nel concorso nazionale “10 Febbraio. Pola addio!”, il cuore delle iniziative per la celebrazioni del Giorno del Ricordo delle Foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. L’evento é stato trasmesso mercoledì 10 febbraio in diretta su RAI 1 dalle 11:00 alle 12:00.

L’Angolino, dal primo numero del luglio 2019, ha raccontato storie, vite ed esperienze della comunità educante angolana, e non solo. “Il nostro giornale” afferma la Dirigente dell’Istituto prof.ssa Lorella Romano “sta promuovendo partecipazione civile ed innovazione didattica in uno dei momenti più difficili della nostra storia in cui la pandemia ha azzerato il calore di una carezza o di un abbraccio. La voce dei nostri giovani redattori e il loro lavoro promuove cultura intesa come ricerca, approccio dinamico ed esperienziale alla conoscenza in una prospettiva di apertura interculturale e intergenerazionale. Contribuisce così, numero dopo numero, a tenere vivo questo calore e a coinvolgere l’intera comunità educante in un percorso di crescita e condivisione”.

L’evento celebrativo del Giorno del Ricordo si é svolto a Palazzo Montecitorio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha fatto seguitp poi la manifestazione online con la premiazione dei vincitori e la proiezione del Documentario “Le perle del Ricordo” in cui alcune scene ed interviste sono state registrate proprio nell’Istituto angolano durante il mese di gennaio.