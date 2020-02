Città Sant’Angelo, il 17 febbraio sarà riaperta la SP1 a cicli e motocicli

CITTÁ SANT’ANGELO – Continua a macinare kilometri la macchina lavorativa della Provincia di Pescara. Grazie all’ottima sinergia con l’amministrazione comunale di Città Sant’Angelo, sono stati effettuati, e verranno effettuati, molteplici lavori che permetteranno il miglioramento e il ripristino di tratti stradali cruciali per il traffico veicolare. Da lunedì 17 febbraio, con un’ordinanza provinciale, verrà riconsentito il transito a cicli e motocicli sulla SP1, in special modo dal quartiere “Annunziata” di Città Sant’Angelo, passando per Villa Cipressi, fino a Bastioni (Elice).

Grazie all’intervento della Provincia, il manto stradale è stato ripristinato. Inoltre, in località “Fosso d’Odio” in contrada Gaglierano a Città Sant’Angelo, è stato ricostituito il tratto stradale franato con le alluvioni degli anni precedenti. Da circa 20 anni, la SP1 non subiva lavori di ristrutturazione e manutenzione. Oltre ai lavori già compiuti, sono stati già appaltati circa 200 mila euro, per il consolidamento strutturale e il rifacimento del manto stradale nella zona del cimitero di Città Sant’Angelo, e sempre lungo la SP1, nello specifico prima della località Madonna della Pace, verrà ripristinata una micro frana che restringe gravemente la corsia e che da anni non viene aggiustata.

Grande soddisfazione per il Presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri: ”Stiamo lavorando in maniera intensa per migliorare e ristrutturare il nostro tessuto stradale. Ci sono delle situazioni ancora da migliorare ma la macchina amministrativa e lavorativa è in continuo movimento. Per questi lavori ringrazio il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e tutta la giunta regionale, per aver sbloccato 14 milioni di euro di fondi, bloccati dal 2016 e mai utilizzati né, tantomeno, concretizzati con opere strutturali. Continueremo a lavorare in silenzio, facendo sopralluoghi durante i lavori e al termine delle opere realizzate, e non per “Spot” di propaganda virtuale per postare foto sui social e promesse mai mantenute”.

Contento e soddisfatto anche il Primo Cittadino angolano, Matteo Perazzetti: ”La sinergia con la Provincia di Pescara e gli ottimi rapporti con il suo Presidente Antonio Zaffiri, hanno permesso la realizzazione di opere cruciali per la nostra rete stradale. Il ripristino di tratti cruciali, consentiranno più sicurezza e più facilità per arrivare e uscire sul nostro territorio comunale. Continueremo a lavorare e cooperare per il bene dei nostri cittadini”.