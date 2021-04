Città Sant’Angelo, giornata “Plastic Free”: quando, come partecipare

Il programma domenica 18 aprile dalle ore 09.30 l’evento che si svolgerà sulla spiaggia angolana. Necessaria la registrazione gratuita per partecipare

CITTÁ SANT’ANGELO – Via la plastica dalla zona mare di Città Sant’Angelo. Attraverso una mattinata dedicata alla raccolta del materiale presente sulla spiaggia angolana, la Onlus “Plastic Free” ha scelto il comune angolano al quale dedicare la raccolta. Un evento di importanza nazionale, che coinvolgerà 145 città italiane tra cui, appunto, Città Sant’Angelo. Appuntamento fissato per domenica 18 aprile 2021 dalle ore 9:30 fino alle 13:00.

Per partecipare all’evento, è necessaria l’iscrizione gratuita al sito: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/18-apr-citta-santangelo/. È importante presentarsi muniti di mascherina, guanti e/o pinzette raccogli rifiuti, nel punto di raduno che è fissato in via Torre Costiera a Marina di Città sant’Angelo (parcheggio fronte Spiaggia). I minori che vorranno partecipare, se hanno dai 16 anni in su, dovranno presentarsi con un’autorizzazione scritta dei genitori, mentre i più piccoli dovranno essere accompagnati dai propri genitori e firmare il modulo di autorizzazione, scaricabile sul sito http://www.plasticfreeonlus.it/.

L’evento, unico per tutta la provincia di Pescara, è voluto da: Davide D’Angelo, referente Plastic Free di Città Sant’Angelo; Christian De Leonardis Direttivo Italia e referente Abruzzo e Molise; Roberta Di Rienzo vice referente Abruzzo; Massimo Schiavone referente provincia di Pescara; Carmela Villani referente Pescara. La giornata è stata patrocinata dal Comune di Città Sant’Angelo, grazie alla volontà del Sindaco, Matteo Perazzetti e dell’Assessore all’ambiente, Maurizio Valloreo.

Attraverso una nota congiunta, il primo cittadino e l’assessore, si dicono entusiasti dell’iniziativa: ”Fin dal nostro insediamento, abbiamo deciso di dare massima importanza all’ambiente. Ringraziamo Davide D’Angelo e tutta la ONLUS Plastic Free, per aver scelto Città Sant’Angelo come tappa della giornata nazionale dedicata alla raccolta della plastica. Ci inorgoglisce molto questo evento, perché riteniamo fondamentale tener pulito il territorio. Ringraziamo anche la società Ambiente spa per essersi messa a disposizione facendo da supporto all’iniziativa. Questa giornata non è finalizzata solo alla raccolta della plastica ma, cosa più importante, serve e a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema cruciale per la salvaguardia dell’ambiente. Ci auguriamo possa essere il primo di una lunga serie di appuntamenti”.