PESCARA – Questa mattina, nella sede di Piazza Unione a Pescara, il Comune di Città Sant’Angelo ha ricevuto dalla Regione Abruzzo la somma di 500mila euro, resa disponibile grazie ai Fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027, utili per gli interventi a difesa della costa, che comprendono la rifioritura e il risanamento delle barriere.

Il sindaco Matteo Perazzetti, accompagnato dal dirigente Donato D’Alonzo, ha sottoscrtto la convenzione, che nei prossimi mesi consentirà l’arrivo delle somme da destinare ai lavori di messa in sicurezza del tratto costiero presente sul territorio cittadino.

“Per Città Sant’Angelo si tratta di una vera e propria novità, per la quale mi sento di ringraziare il presidente della Regione Marco Marsilio e l’assessore Umberto D’Annuntis per la considerazione mostrata verso il nostro territorio” spiega il sindaco Matteo Perazzetti. “Mai, in passato, erano stati stanzizati fondi per mettere in sicurezza il nostro tratto di costa, lungo un chilometro e strategico, in quanto unisce la provincia di Pescara con quella di Teramo”. Poi prosegue: “Nel corso del secondo mandato abbiamo l’importante obiettivo di riqualificare tutta la costa cittadina, per consetire agli angolani e non solo di godere delle bellezze presenti sul territorio. Iniziamo con questo primo step, dove per la prima volta la Regione ci concede un contributo simile, certi che rappresenti solo l’inizio del processo di riqualificazione, che in futuro vedrà nuovi interventi, tutti volti a migliorare la fruibilità del tratto costiero”.

Inoltre, occorre segnalare che a tale importo vanno aggiunti gli 800mila euro, ottenuti tramite legge 39 della Regione Abruzzo, sempre per interventi di risanamento e di rifioritura delle barriere, oltre agli ulteriori 250mila euro, conoscessi in somma urgenza per le attività di manutenzione e pulizia della foce del fiume. Il tutto per una somma complessiva di 1 milione e 550mila euro.