Cultura, teatro e musica a Città Sant’Angelo: gli eventi dal 29 al 31 ottobre

CITTA’ SANT’ANGELO – Fine settimana pieno di eventi a Città Sant’Angelo. Cultura, teatro e musica faranno da filo conduttore da venerdì a domenica, in centro storico fulcro dei primi eventi autunnali. Venerdì 29 ottobre, alle ore 17:00, nella Sala Consiliare del Comune dì Città Sant’Angelo, Daniela Musini presenterà il suo nuovo libro, intitolato “Le indomabili”. Un altro capolavoro della scrittrice che fa da prosecuzione all’altra sua splendida opera, intitolata “Le magnifiche”. A condurre la presentazione, ci sarà il giornalista Luciano Troiano. Ingresso libero con green pass.

Sabato 30, invece, ci sarà il ritorno del Teatro Comunale con la massima capienza. Alle ore 21:00, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il nostro Rugantino”, promosso dall’associazione “Per amore e per diletto APS” con ingresso, con obbligo di greenpass, al costo10€ e ridotti 8€. Info e prenotazioni: 3480726329-3296224441.

Domenica 31 ottobre, invece, la Proloco Angulum ha organizzato, a partire dalle ore 18:00, la festa di Halloween in piazza Garibaldi, con ampia area cibo, trucca bimbi pauroso e baby dance. A seguire, concerto gratuito, alle 21:00, in Teatro Comunale, con obbligo di green pass, del gruppo musicale “The Fuzzy Dice”. Per info e prenotazioni si può chiamare i numeri telefonici 3476228924 oppure 368239223. In sintesi, un fine settimana pieno di impegni da poter vivere e nella meravigliosa cornice del borgo di Città Sant’Angelo.