Dopo la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico davanti al Presidente Mattarella, le studentesse di Città Sant’Angelo faranno il bis con le arpe

CITTÁ SANT’ANGELO – Il suono delle arpe riecheggerà nella splendida chiesa di San Francesco a Città Sant’Angelo, giovedì 8 ottobre a partire dalle ore 9:30. Dopo l’importante esibizione davanti al Presidente della Repubblica e alla Ministra Azzolina a Vo’ Euganeo per la cerimonia di apertura dell’anno scolastico, le ragazze del corso di Arpa della Scuola Media dell’Istituto Omnicomprensivo di Città Sant’Angelo torneranno ad emozionare con il suono della loro arpa, dirette dalla prof.ssa Lucia Antonacci, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico per le classi prime della scuola media Giansante.

L’evento sarà anche l’occasione per la presentazione, da parte della Dirigente scolastica Lorella Romano, del percorso artistico-musicale che gli alunni della scuola media di Città Sant’Angelo intraprenderanno in quest’anno scolastico, con l’obiettivo di far vivere la musica anche ora che il Covid impone attenzione e rispetto delle regole, nella convinzione che ai ragazzi vadano assicurati i diritti all’apprendimento con esperienze didattico-educative che arricchiscano il percorso di formazione degli studenti. Ad assistere all’esibizione anche il Commissario ad Acta Giampiero Ciccone e la Priora dell’Arciconfraternita del Rosario, Francesca D’Arpizio.