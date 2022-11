Città Sant’Angelo, bonus ai nuovi nati nel 2022: come fare richiesta

CITTA’ SANT’ANGELO – L’11 novembre mattina è stato reso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Città Sant’Angelo un avviso per presentare la richiesta di accesso al bonus nuovi nati 2022. Le domande dovranno essere inviate al Comune di Spoltore entro il 30 Novembre 2022 secondo le modalità indicate nell’avviso, finalizzato a sostenere e favorire la natalità attraverso forme di agevolazione alla fruizione dei servizi per la prima infanzia e beni di prima necessità per il bambino o la madre gestante.

