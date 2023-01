Città Sant’Angelo, approvati nuovi interventi alla scuola Fabbiani

CITTÀ SANT’ANGELO – In questi giorni la Giunta Comunale angolana ha approvato nuovi interventi per la scuola primaria “F. Fabbiani”. Il programma prevede una riqualificazione generale dell’edificio tramite dei lavori di efficientamento energetico, la sostituzione di alcuni infissi, l’inserimento di un cappotto termico e la sistemazione dell’impianto di ventilazione e di illuminazione.

Il Sindaco Matteo Perazzetti riferisce in merito: “Si tratta di interventi che vanno ad aggiungersi al piano annuale di riqualificazione e rigenerazione degli edifici e degli spazi pubblici all’interno del territorio angolano. Quest’anno le scuole costituiscono una categoria privilegiata dall’Amministrazione per quanto riguarda soprattutto la messa in sicurezza di tali strutture ospitanti i giovani studenti della nostra città”.