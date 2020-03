Cinghiale contro moto, 43enne ricoverato a Giulianova

L’incidente é avvenuto la sera del 20 marzo a Colleranesco. L’uomo stava rientrando a casa dal lavoro. Ha riportato un trauma toracico

GIULIANOVA (TE) – Stava tornando a casa dal lavoro quando con la sua moto é finito contro un cinghiale, sbucato all’improvviso sulla strada. In pochi attimi, un 43enne si è ritrovato a terra. È successo ieri sera, attorno alle 23.30 a Colleranesco (Giulianova) in via Filetto.

Sul posto sono intervenuti prontamente la medicalizzata di Giulianova e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale Mazzini; nell’urto ha riportato un grave trauma toracico.