Cinema sotto casa, rassegna itinerante a Pescara: programma 2022

Da venerdì 29 luglio al via le proiezioni gratuite per cinque fine settimana nelle piazze dei quartieri periferici

PESCARA – Il cinema è di tutti ed è per tutti. È questo il motivo che ha ispirato l’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e l’Associazione culturale Ennio Flaiano dalla cui collaborazione è nato il progetto “Cinema sotto casa”, rassegna itinerante nelle piazze della città di Pescara dove saranno proiettati gratuitamente film molto noti della cinematografia italiana. Si inizia dopodomani, venerdì 29 luglio, in Largo della Chiesa al quartiere San Silvestro dove dalle ore 21.15 si potrà assistere a “Una famiglia mostruosa” di Volfango De Biasi; il giorno successivo sarà la volta di “Odio l’estate” di Massimo Venier. Il programma della manifestazione abbraccia cinque fine settimana in altrettanti quartieri di Pescara (dopo San Silvestro, proiezioni in Largo Madonna, Via Carlo Alberto Della Chiesa a Zanni, Viale Edoardo Scarfoglio presso la chiesa Stella Maris e, infine, nel piazzale della chiesa Madonna del Fuoco), in un doppio appuntamento sempre di venerdì e sabato. Solo nell’ultimo week-end, quello di fine agosto a Villa Del Fuoco, le proiezioni avranno luogo il venerdì e la domenica (quindi il 26 e il 28 agosto).

“Nasce un progetto che vuol portare le persone nelle piazze nelle serate d’estate favorendo momenti di aggregazione – ha detto l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota – coinvolgendo in particolare le aree cosiddette periferiche. È un’iniziativa rivolta ai giovani e alle famiglie, che ho sostenuto fin da subito con l’obiettivo di portare la cultura del cinema tra la gente. È una manifestazione in via sperimentale alla quale come amministrazione teniamo molto perché già stiamo investendo molto in cultura, oltre che in opere pubbliche, nei quartieri decentrati. Ringrazio l’associazione Flaiano e Carla Tiboni con cui abbiamo condiviso i fini di questa proposta che mi auguro davvero raccolga i favori della nostra popolazione”.

Appuntamento dunque in Largo della Chiesa al quartiere San Silvestro venerdì 29 luglio dalle ore 21.15.