Cinema & Musica a Parco Villa de Riseis Pescara: programma 2022

A Pescara film sotto le stelle e un concerto omaggio al maestro Morricone, la rassegna è organizzata dall’Associazione Libera delle Arti

PESCARA – In attesa dell’uscita della nuova stagione del Colibrì Ensemble, l’Associazione Libera delle Arti annuncia gli eventi previsti per i mesi estivi, nell’ambito della nuova rassegna intitolata “Cinema & Musica”. Cinema all’aperto nel Parco Villa de Riseis di Pescara e un grande concerto all’Aurum, dedicato al maestro Ennio Morricone. Si parte con tre domeniche di grande cinema, tutte con inizio alle 21:30, con film che spaziano dall’animazione, ai grandi classici, al film documentario.

La rassegna si aprirà il 10 luglio con “Soul”, film di animazione della Pixar vincitore dell’Oscar 2021 e Golden globe come miglior film di animazione e migliore colonna sonora. Proseguirà poi il 17 luglio con “Io e Annie” capolavoro di Woody Allen, vincitore dell’Oscar come miglior film nel 1978 e si chiuderà il 24 luglio con “Ennio”, documentario dedicato a Morricone, con la regia di Giuseppe Tornatore, vincitore del David di Donatello 2022.

«Si tratta di film in qualche modo tutti legati alla musica o con una colonna sonora molto caratteristica – spiega il direttore artistico Andrea Gallo -. L’ultimo film è strettamente legato al concerto Morricone Tribute, che si terrà qualche settimana dopo, il 4 agosto, nel Piazzale Michelucci dell’Ex Aurum».

In questo caso sarà protagonista il Colibrì Ensemble Orchestra da Camera di Pescara con un intero programma dedicato ai capolavori di Morricone. Si suoneranno dal vivo le musiche de “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta il West”, “Per un pugno di dollari” e tante altre. Il Colibrì sarà già in scena la sera precedente (il 3 agosto) ad Alba Fucens nell’ambito dell’evento Festiv’Alba.

«Siamo felici di avviare una bella e interessante collaborazione con l’Associazione Harmonia Novissima di Avezzano – dichiara la presidente del Colibrì, dott.ssa Gina Barlafante – e ringrazio il Maestro Coccia per l’invito; è una sinergia importante che vede già nuovi progetti in cantiere».

Per i film al Parco Villa de Riseis, visti i pochi posti disponibili, sarà obbligatoria la prenotazione (Tel. 328 3638738), mentre per il Morricone Tribute del 4 agosto i biglietti sono in vendita online su Ciaotickets o nei punti vendita dell’orchestra. Ulteriori dettagli sul sito www.colibriensemble.it.