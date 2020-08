“Cinema di Fronte”, film all’aperto nelle periferie di Pescara: il programma

Le pellicole sono state selezionate per accompagnare le serate estive di adulti e bambini, ma offrono tutte spunti di riflessione e approfondimento sui vari temi trattati

PESCARA – Il cinema come divertimento ma anche come forma di socializzazione e di dibattito. Questa l’idea che guida il progetto “Cinema di Fronte”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, organizzato dall’Associazione Pescara Punto Zero e presentato oggi in Sala Giunta del Comune di Pescara.

A partire dal 13 agosto, i quartieri popolari di Pescara potranno avere pertanto un momento di socializzazione in più con la proiezione di una selezione dei migliori titoli cinematografici degli ultimi anni, per coinvolgere adulti e bambini , grazie anche alla sensibilità dell’assessore Mariarita Paoni Ceccone, coadiuvata dall’Assessore alle Finanze Eugenio Seccia e dal consigliere comunale Adamo Scurti .

Ogni proiezione sarà accompagnata dall’introduzione e commento del docente di cinema e regista pescarese Davide Desiderio, pronto a innescare un dibattito con gli spettatori presenti agli eventi. Le pellicole sono state selezionate per accompagnare le serate estive di adulti e bambini, ma offrono tutte spunti di riflessione e approfondimento sui vari temi trattati.

PROGRAMMAZIONE FILM

Giovedì 13 agosto al quartiere Zanni si inizia con “DUMBO” del 2019 di Tim Burton, nel Parco “Mimmo Morelli” alle spalle delle piscine Le Naiadi. A seguire la piazza di San Silvestro Colle martedì 18 agosto con “TOLO TOLO” commedia capolavoro del 2020 di Checco Zalone, il quartiere Colli a Largo Madonna dei sette dolori mercoledì 19 agosto con “MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI” di Stefano Cipani, giovedì 20 agosto al Villaggio Alcyone con “LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA” di James Mangold, mercoledì 26 agosto a Fontanelle una commedia con Enrico Brignano “TUTTE LO VOGLIONO” di Alessio Maria Federici, giovedì 27 agosto nel quartiere Rancitelli “IL RICHIAMO DELLA FORESTA” di Chris Sanders con Harrison Ford, per concludere mercoledì 2 settembre a San Donato con una seconda pellicola di animazione dedicata ai più piccoli “PETER RABBIT” di Will Gluck. Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21.00, a partecipazione gratuita e nel rispetto della normativa sul contenimento del Covid19.

L’associazione Pescara Punto Zero, presieduta da Massimo Melizzi, annovera diverse collaborazioni con il Comune di Pescara e Montesilvano, tra le quali si ricorda “il Cinema sotto le stelle” cinema all’aperto tenuto nel 2018 nello “Stadio del Mare” di Pescara, e la rassegna “I Colori del Cinema” giunta l’anno scorso alla IV edizione.