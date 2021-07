Cinema all’aperto a Pescara, sei film a ingresso gratuito

Dall’8 al 13 luglio in programma al Teatro d’Annunzio di Pescara la seconda edizione della rassegna organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, in collaborazione con Multicinema srl

PESCARA – A partire da giovedì 8 luglio, torna la rassegna del Cinema all’aperto presso il Teatro d’Annunzio di Pescara. Visto il successo della prima edizione, anche quest’anno l’Ente Manifestazioni Pescaresi, in collaborazione con Multicinema srl, ripropone nel cartellone del PeFest, con il jazz, il teatro e il Festival Funambolika, il cinema sotto le stelle, con sei appuntamenti in programma dall’8 al 13 luglio, tutti ad ingresso gratuito.

“Dopo il sold out di Funambolika e il grande successo che si prevede per il Pescara Jazz- afferma Valter Meale Presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi – abbiamo constatato il forte desiderio del pubblico di tornare ad assistere a spettacoli in condivisione con altre persone. Pertanto il Consiglio di amministrazione dell’Ente, ha deciso di riproporre questa interessante rassegna all’aperto, che rappresenta una vera e propria arena cinematografica e che è ormai entrata a pieno titolo nel cartellone estivo dell’Ente Manifestazioni Pescaresi. Contiamo – prosegue Il Presidente dell’EMP – che con questa iniziativa si possa contribuire ad animare la nostra città con un’offerta che sintetizzi il grande desiderio di divertimento, socialità e di cultura non soltanto dei pescaresi ma anche dei turisti che soggiornano per le vacanze”.

L’obiettivo resta quello di regalare momenti di svago e d intrattenimento aperto a tutti. “Dopo il grande successo dello scorso anno – dichiara Simone D’Angelo vicepresidente dell’EMP – riproponiamo la rassegna cinematografica nel suggestivo Teatro d’Annunzio. La magia del cinema incontra il mare, sotto le stelle della riviera adriatica: ci sono tutti i presupposti per regalare alla città una serie di eventi unici”.

La rassegna, che comprende una selezione di film di qualità, alcuni dei quali vincitori di premi Oscar come “Nomadland”, “Jojo Rabbit” e “Bohemian Rhapsody”, biopic su Freddie Mercury e il suo rapporto con la band dei Queen, oltre che di film campioni d’incasso, come un grande classico Disney “Il re Leone”, è adatta a tutti e accessibile ad un pubblico vasto, in grado di soddisfare i diversi gusti degli spettatori.

La programmazione della seconda edizione del cinema all’aperto è stata possibile grazie alla collaborazione con Multicinema srl, che conferma la grande qualità delle proiezioni selezionate. “Siamo molto orgogliosi di poter offrire spettacoli all’aperto in una splendida cornice come il teatro d’Annunzio – dichiara Fabrizio Iezzi titolare della società – posso anticipare che ci sarà una seconda programmazione dal 2 al 27 agosto, con proiezioni in anteprima nazionale, cui si aggiungeranno anche spettacoli dal vivo. Stiamo definendo il programma con l’Ente e sarà svelato a breve”.

BIGLIETTI

Il botteghino del teatro per il ritiro biglietti gratuiti (non più di due biglietti per utente) è aperto tutti i giorni della proiezione dalle ore 17 (tel. 342.9549562). Sul sito www.entemanifestazionipescaresi.com, sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti, immagini e curiosità sul programma. Le proiezioni, con inizio alle ore 21.15, saranno annullate in caso di pioggia.

Tutti gli spettacoli avranno luogo nel pieno rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza Covid

Film in programma

Giovedì 8 luglio – ore 21.15: Nomadland.

Fern ha quasi sessanta anni e ha perso tutto a causa della Grande Recessione. Comincia allora a muoversi per tutto l’Ovest americano, vivendo come una nomade a bordo del suo furgone. In questo modo scopre un nuovo modo di affrontare la vita.

Film vincitore di 3 Oscar, tra cui Miglior Film e Migliore Attrice Protagonista.

Venerdì 9 luglio – ore 21.15: Gli anni più belli.

Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d’amicizia negli anni Ottanta. Nell’arco di quarant’anni, prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva.

L’ultimo film diretto da Gabriele Muccino ha un cast grandioso: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti.

Sabato 10 luglio – ore 21.15: Il re leone.

Il leoncino Simba, figlio di Mufasa e Sarabi, è il futuro erede di tutto il regno. Ma lo zio Scar vuole impadronirsi del potere e non si fermerà di fronte a nulla.

Remake live-action di un grande classico Disney, campione di incasso in tutto il mondo.

Domenica 11 luglio – ore 21.15: Raya e l’ultimo drago.

Nel sud est asiatico, Raya è una ragazzina dal forte spirito d’avventura che vive in un regno chiamato Kumadra. Situato in un territorio distante e sperduto, il regno è popolato da un’antica civiltà composta da cinque differenti clan ed è conosciuto come la Terra dei Draghi. Nel tentativo di ristabilire l’equilibrio nella sua terra, Raya avrà il compito di trovare l’ultimo dei draghi.

Lunedì 12 luglio – ore 21.15: Jojo Rabbit.

Jojo ha dieci anni e un amico immaginario molto particolare: Adolf Hitler. Ma adesso ha scoperto che la madre nasconde in casa Elsa, una ragazzina ebrea. Lentamente Elsa e Jojo saranno costretti a trovare un modo per convivere.

Uno dei film più belli degli ultimi anni, vincitore del Premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura.

Martedì 13 luglio – ore 21.15: Bohemian Rhapsody.

I Queen con la loro musica e il loro straordinario frontman Freddie Mercury hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione, divenendo uno dei gruppi più amati della storia della musica mondiale. L’ascesa della band attraverso le loro iconiche canzoni e i loro suoni rivoluzionari e lo stile di vita di Mercury sfuggono a ogni controllo prima di portare alla trionfante reunion alla vigilia del Live Aid nel 1985, dove il cantante è chiamato ad affrontare la malattia che lo porterà alla morte e a guidare i compagni in una delle più grandi performance mai viste prima su un palco.

Film vincitore del Premio Oscar per il Miglior Attore Protagonista.