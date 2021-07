Ciclismo, a Poggio Picenze assegnati i titoli regionali Enduro

A mettersi in evidenza per la classifica generale con la somma dei tempi nelle prove speciali Mattia Grilli del Pavind Bike Team

POGGIO PICENZE – A Poggio Picenze strepitoso successo per l’evento VDC Enduro Race che ha esaltato la perfetta organizzazione dell’associazione No Limits Bike, nata per avvicinare le persone con disabilità al mondo del fuoristrada.

Con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Poggio Picenze, è stata una manifestazione che ha dato ai partecipanti la possibilità di mettere alla prova la loro tecnica e la capacità di districarsi sullo sterrato nelle quattro prove speciali cronometrate su un percorso di circa 29 chilometri e 1200 metri di dislivello positivo, tra il verde e la natura incontaminata della Valle del Campanaro.

A mettersi in evidenza per la classifica generale con la somma dei tempi nelle prove speciali Mattia Grilli del Pavind Bike Team seguito in seconda posizione da Marco Nardinocchi del Team Progetto Ciclismo Piceno e Antonio De Silvi (Pavind Bike Team).

Nell’ambito delle E-Bike si sono distinti Gianluca Di Bartolomeo della Gravity Academy seguito da Daniele Nanni di Attitude Team Asd e Stefano Mazzoni. Martina Foschi di Gravity Academy è stata l’unica rappresentante tra le donne a completare la propria fatica nelle quattro prove speciali.

Nel corso della premiazione è stato ricordato Luca Puglielli, presidente del Gravity Academy di Sulmona e in suo onore gli organizzatori hanno consegnato alla squadra un numero di gara personalizzato con la scritta del compianto Luca in un momento di grande emozione e in memoria di un appassionato dirigente che ha dato molto negli ultimi anni per la promozione del fuoristrada estremo a livello giovanile nel territorio peligno.

Alla presenza di Mauro Marrone, presidente del comitato regionale FCI Abruzzo, sono stati assegnati anche i titoli di campioni regionale abruzzese FCI in tutte le categorie: Loris Serafini (D’Ascenzo Bike) tra gli esordienti, Gian Piero Mattacchione (Pavind Bike Team) tra gli allievi, Mattia Grilli (Pavind Bike Team) tra gli juniores, Martina Foschi (Gravity Academy) tra le donne élite, Antonio De Silvi (Pavind Bike Team) tra gli élite sport, Lorenzo Di Donato (No Limits Bike) tra i master 1, Paolo Marcotullio (No Limits Bike) tra i master 2, Paolo Antonio Scimia (Gravity Academy) tra i master 3, Alessio Zenobi (Attitude Team) tra i master 4 e Antonio De Laurentiis (Attitude Team) tra i master 8.

Classifiche complete al link https://www.endu.net/it/events/vdc-enduro-race/