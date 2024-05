Ciclismo, le iniziative per l’estate 2024 della Pavind Bike Team

Si comincerà il 9 giugno a Celano con “Bimbimbici”. Il culmine delle attività sarà il 27 luglio a Pratola Peligna

SULMONA – L’estate è alle porte, manca poco alla conclusione dell’anno scolastico e Pavind Bike Team concentrerà molte forze per organizzare una serie di iniziative rivolte ai più giovani e sarà realizzata grazie alla collaborazione di enti pubblici e privati: andremo alla scoperta del fantastico mondo della bicicletta insieme con bambine e bambini, ragazze e ragazzi.

Sabato 9 giugno si comincia a Celano dove l’Amministrazione Comunale promuoverà l’evento “Bimbimbici” che si concluderà con una lezione di ciclismo in Piazza Borgo Strada 14, dove i nostri tecnici disegneranno un apposito percorso.

Domenica 23 giugno ci si sposta a Sulmona: passeggiata lungo le strade del centro di nell’ambito dell’evento culturale “A passar l’acqua”. L’intenzione è far rivivere ciò che rappresentava nei tempi remoti, per i contadini, il solstizio d’estate: un momento di festa e convivialità. Adulti a piedi, bambine e bambini in bicicletta.

Il 26 giugno, mercoledì, affascinante appuntamento a Scanno: nell’ambito del Bike Camp (dove parteciperanno i Giovanissimi della Pavind Bike Team) ci sarà un pomeriggio dedicato all’Urban Cross all’interno del centro storico di Scanno.

A metà giugno partirà la collaborazione con il Centro Sportivo M&T e l’Impianto Ludico Sportivo della Dottrina Cristiana con la proposta di lezioni di MTB durante il Centro Estivo R-Estate in Centro che si svolgerà a Sulmona.

Ma non finisce qui: il culmine delle attività estive sarà a Pratola Peligna sabato 27 luglio: a conclusione di quattro lezioni di Urban Cross, pomeriggio in piazza N. Sauro con giochi per bambini e una gimkana dove tutti i bambini e le bambine potranno usufruire di una lezione gratuita.

Il presidente di Pavind Bike Team Giovanni Salerno spiega il perché di questa serie di appuntamenti: “Il ciclismo è uno sport che piace tantissimo alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi. Dobbiamo avere la voglia di farlo conoscere, di portarlo nelle piazze e nelle vie dei paesi organizzando eventi promozionali. Solo così tanti si possono avvicinare alla pratica del ciclismo in maniera sistematica, scegliendo di seguire lezioni coordinate da tecnici federali all’interno di una scuola di ciclismo come la nostra. La crescita costante che stiamo avendo in questi anni di attività conferma che questa è la strada maestra affinché più ragazzi partecipino all’attività agonistica o quanto meno a un’attività strutturata di questo sport”.