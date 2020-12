Christmas Dinner Home Edition, raccolta fondi per la ricerca scientifica

PESCARA – La Responsabile della Delegazione di Pescara di Fondazione Umberto Veronesi, Gabriella Gallucci, ha mostrato ancora una volta il suo grande impegno nei confronti della ricerca scientifica in oncologia, organizzando un’edizione natalizia della cena di raccolta fondi per finanziare un ricercatore locale.

L’evento è fissato per sabato 12 dicembre, serata in cui i partecipanti riceveranno a domicilio, grazie a FORTOGO, la cena gourmet ideata e curata dallo chef Tany Moscone, e potranno seguire l’intervento video di Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi.

“Quest’anno, particolarmente complesso, siamo stati tutti obbligati a rivedere le nostre abitudini di vita, ma le delegate di Pescara di Fondazione Umberto Veronesi, gruppo che ho l’onore di guidare da un anno e mezzo, non hanno per questo voluto interrompere il proprio impegno a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza. Abbiamo quindi pensato di organizzare un’edizione speciale della cena, a domicilio, poiché desideriamo poter finanziare, anche il prossimo anno, il lavoro di un ricercatore abruzzese. Per riuscire nel nostro obiettivo, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e speriamo di avere, anche questa volta, la partecipazione della cittadinanza pescarese.

Vorrei porgere un ringraziamento particolare allo Chef Tany Moscone e a FORTOGO, che hanno fin da subito creduto in questa iniziativa e scelto di essere al nostro fianco; un sentito ringraziamento anche a Farnese Vini, Pasticceria Pannamore e Febo Giardini, che hanno scelto di sostenerci anche in un momento così particolare” – ha affermato Gabriella Gallucci, Responsabile della Delegazione di Pescara.

Per aderire all’iniziativa è possibile ordinare la propria cena al link: https://insieme.fondazioneveronesi.it/campaign/christmas-dinner-home-edition-delegazione-di-pes-2/

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo staff di Fondazione Umberto Veronesi ai seguenti indirizzi email: arianna.fumagalli@fondazioneveronesi.it o francesca.muscella@fondazioneveronesi.it