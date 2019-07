Choco Sunday all’Avis Pescara il 28 luglio

PESACRA – Domenica 28 luglio, in occasione dell’apertura straordinaria, l’Avis Comunale di Pescara vi aspetta per il “Choco Sunday”, una fresca iniziativa per i suoi donatori di sangue. I ragazzi del Servizio Civile accoglieranno quanti verranno a donare, con una fresca e golosa merenda, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in Corso Vittorio Emanuele II, 10. Siamo certi che questa iniziativa accontenterà anche i palati più fini. Perché se il caldo comincia a farsi sentire e le ferie sono alle porte, la generosità non deve mai andare in vacanza e c’è bisogno di sangue anche in estate. L’Avis di Pescara vi aspetta con piacevoli novità. Abbiamo sempre più bisogno di donatori.

Per informazioni ci si può rivolgere alla sede dell’Avis Pescara in Corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15;

Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00