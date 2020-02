Chiusura Casello Autostradale A/14 uscita Roseto, Pepe presenta una mozione

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, ha presentato questa mattina una mozione avente per oggetto “Chiusura del Casello Autostradale A/14 uscita Roseto degli Abruzzi – Misure urgenti per il sostegno dell’economia locale e per il rilancio del settore turistico”.

Con tale mozione impegna il Governatore Marsilio e la Giunta regionale a farsi promotori e parte attiva, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti (MIT) e del concessionario Autostrade per l’Italia, con l’obiettivo di definire, con la massima urgenza, un progetto di intervento specifico che riguardi il viadotto dell’Autostrada A/14 che attraversa la Strada Statale 150 del Vomano, nel tratto Teramo-Roseto degli Abruzzi, che costituisca un elemento risolutivo del problema e un “fatto nuovo” in termini di efficacia, per l’autorità giudiziaria di Avellino, al fine di consentire il dissequestro del tratto interessato; a mettere in atto ogni azione utile al fine di richiedere ed ottenere dal concessionario autostradale un legittimo risarcimento per tutte le attività economiche e commerciali, che alla luce di quanto evidenziato, hanno subito palesi disagi e mancati guadagni; a mettere in atto ogni azione utile al fine di richiedere ed ottenere, dal concessionario autostradale, in ragione dei palesi disagi causati all’immagine del territorio e quale risarcimento legittimo del danno subito, in vista della prossima stagione estiva, una campagna promozionale su scala nazionale ed internazionale con l’intento di promuovere l’offerta turistica della itera costa teramana fortemente danneggiata dalla emergenza causata dalla chiusura di interi tratti della autostrada A/14.

“Non è più tempo di aspettare, bisogna che la Giunta regionale si rimbocchi le maniche ed agisca per dare finalmente una risposta concreta ad un territorio messo a dura prova dalla chiusura del Casello Autostradale A/14 uscita Roseto degli Abruzzi” sottolinea Dino Pepe che, nel pomeriggio,ha illustrato la sua mozione nel corso del Consiglio Comunale straordinario presso il Municipio rosetano per parlare della riapertura del locale casello della A14. “In particolare, in vista dell’imminente stagione estiva, è giusto che gli operatori economici e turistici rosetani possano programmare la propria attività con la massima serenità e che un intero territorio riceva, da chi di dovere, il giusto risarcimento per i danni ed i disagi che ha dovuto subire in questi mesi”.