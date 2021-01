Chiuso bar di Ortona, titolare contravviene alle norme anti Covid

I Carabinieri, nel verificare l’ottemperanza di sospensione delle licenze disposta, hanno constatato che il titolare era senza mascherina

ORTONA – Nella giornata di Martedì 5 Gennaio 2021, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, un equipaggio della radiomobile è intervenuto in un bar del centro urbano di Ortona dove ha sorpreso, con la serranda semiabbassata, sei avventori intenti a consumare alcolici e senza indossare la mascherina. Tutti sono stati sanzionati.

A uno di loro, in stato di visibile ebbrezza, è stata contestata anche la sanzione per ubriachezza in luogo pubblico, mentre il gestore è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Chieti per avergli somministrato ancora alcolici quando già era visibilmente ebbro.

Il bar è stato quindi chiuso in attesa dei provvedimenti della prefettura di Chieti. I carabinieri della stazione di Ortona, nel verificare l’ottemperanza di sospensione delle licenze disposta il giorno precedente, hanno constatato che il locale era aperto e che serviva regolarmente bevande ad altri cinque avventori che, anche in questo caso, non indossavano i dispositivi di protezione individuali e sono stati quindi sanzionati. Il bar è stato nuovamente chiuso, così come è stata informata la Prefettura di Chieti.