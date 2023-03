“Chimica e criminologia”: esito della conferenza didattica a Teramo

TERAMO – Nella mattinata di martedì 21 marzo 2023, presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo, si è svolta la Conferenza didattica e per l’orientamento sul tema “Chimica e criminologia”.

Dopo i saluti della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Manuela Divisi, sono intervenuti i seguenti relatori, trattando le tematiche a fianco indicate:

Prof. Emerito Francesco Sidoti, sociologo e criminologo di fama internazionale, dell’Università degli Studi dell’Aquila – I molteplici ambiti della criminologia

Dott. Massimiliano Olivieri, Vice Questore della Polizia di Stato – Dirigente Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo – La Polizia Scientifica sulla scena del crimine

Dott. Alessandro Spinelli, Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato – Polizia Scientifica di Ancona – Il chimico nelle investigazioni scientifiche

Dott. Giuseppe Riccio, Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato – Polizia Scientifica di Ancona – Metodologie analitiche per le sostanze stupefacenti

Dott. Claudio Ballicu, Consulente Tecnico di Ufficio iscritto nell’Albo CTU del Tribunale Ordinario di Roma e nell’Albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Roma – Indagini sulle cause di incendio

Alla Conferenza, rivolta agli studenti frequentanti il corso di Chimica, Materiali e Biotecnologie dell’Istituto, sono stati invitati a partecipare anche gli studenti di terza media già iscritti allo stesso indirizzo per il prossimo anno scolastico. L’interesse dei temi, trattati in maniera egregia dai relatori d’eccezione, ha da subito catturato l’attenzione dei giovani partecipanti, generando un’occasione privilegiata per “allargare gli orizzonti” verso nuove informazioni, nuove conoscenze e nuove curiosità.

Grande successo, quindi, per l’evento durato circa tre ore, con grande soddisfazione dello staff organizzativo composto dai docenti del Dipartimento di Chimica dell’Istituto che da anni si adoperano per promuovere iniziative che mirano ad una reale costruzione del giovane chimico; le attività promosse riguardano i tirocini formativi in azienda, i corsi di formazione, i seminari, le esercitazioni pratiche e le attività di laboratorio, i processi di orientamento e i momenti per lo sviluppo delle competenze trasversali.

La Dott.ssa Divisi e i docenti del Dipartimento di Chimica dell’Istituto esprimono pubblicamente i loro più sentiti ringraziamenti a tutti i relatori per la loro preziosa partecipazione. Un ringraziamento anche a tutti i presenti che hanno confermato l’interesse per le attività che l’Istituto promuove.