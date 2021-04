Chieti, ZTL in via Sant’Eligio: scattato il periodo di pre-esercizio

La comandante Di Giovanni: “La Polizia Municipale ricorderà che negli orari di attivazione potranno passare solo gli autorizzati”

CHIETI – Avviato fino al prossimo 17 maggio il cosiddetto periodo di pre-esercizio per la ZTL di Via Sant’Eligio (zona Piano Sant’Angelo), dove sono state riattivate le telecamere per il controllo elettronico del varco ZTL.

“Verificata la funzionalità tecnica e avuto il placet dell’Osservatorio comunale che regola il funzionamento delle zone a traffico limitato della città, è scattato da oggi il periodo di pre-esercizio richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’autorizzazione Prot. 7187 del 06/12/2013 – riferisce la comandante della Polizia Municipale, Donatella Di Giovanni – Questo significa che per oltre un mese, a valere cioè fino al 17 maggio prossimo, la presenza della Polizia Municipale al varco ricorderà agli automobilisti che dalle ore 20 alle 8 e dalle ore 12 alle 16 vige la Ztl e potranno passare senza incorrere nel rischio di sanzioni solo i soggetti autorizzati.

Nelle scorse settimane abbiamo infatti invitato i cittadini in possesso dei requisiti per l’accesso alla ZTL “A”, a contattare l’Ufficio traffico per dotarsi del necessario permesso, chi non lo ha ancora fatto può provvedere in qualsiasi momento, questo al fine di essere inseriti in “Lista bianca”, un elenco che consente di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 7/9-14 del codice della strada. Come avevamo annunciato, l’Osservatorio si è espresso anche sulla possibilità di rilasciare dei permessi a coloro che effettuano consegne a domicilio per le attività commerciali, dando parere favorevole, ma perché questa disposizione diventi attuabile, c’è bisogno di una modifica del regolamento comunale, quindi di un passaggio in Consiglio Comunale.

Dal 17 maggio in poi, invece, daremo piena attuazione all’automatismo e chi entra nella ZTL negli orari in cui i varchi sono attivi senza la necessaria autorizzazione rischierà sanzioni pari a 58,10 euro + 14 euro per le spese, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica; mentre, se il verbale viene pagato tra il 6° ed il 60° giorno, l’importo diventa 83 euro + 14 per le spese, per questo è importante utilizzare questo periodo per mettersi in regola.

Parliamo di un controllo che si aggiunge a quello dei varchi di Corso Marrucino, Via De Lollis, Via Toppi e Via Ravizza, nuovamente attivi già dal 7 gennaio 2021, questo per regolamentare la mobilità cittadina, al fine di renderla fluida e sostenibile”.