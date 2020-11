Chieti e zona rossa, continuano a svolgersi i mercati rionali

Sindaco e assessore: “Vendite consentite per generi alimentari, con nuove ubicazioni e accorgimenti condivisi con la categoria”

CHIETI – Continuano a svolgersi i mercati rionali cittadini, ma secondo nuove regole dettate dal passaggio dell’Abruzzo in zona rossa, come disposto dalla Regione Abruzzo lo scorso 16 novembre. Le nuove regole sono state recepite dall’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Diego Ferrara e predisposta con l’assessore al Commercio Manuel Pantalone e gli uffici di settore, che dal 18 novembre al 3 dicembre 2020 autorizza lo svolgimento esclusivamente in aree all’aperto, limitando la vendita ai soli prodotti: alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti.

“Abbiamo voluto consentire le vendite anche in questo periodo di particolare emergenza, in linea con quanto stabiliscono sia le normative del DPCM governativo, che l’ordinanza regionale istitutiva della zona rossa – illustrano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Manuel Pantalone – Ci saranno alcuni cambiamenti che riguardano in primis il settore merceologico che sarà solo quello alimentare e anche le aree di svolgimento che abbiamo dovuto rimodulare. L’ordinanza dispone infatti che il mercato del martedì si svolga nell’area di Piazza Garibaldi; nell’area di Piazza Feltrino, invece, quello del mercoledì; quello del venerdì slitta in Piazza Trinità e Via della Liberazione; mentre quello del sabato si terrà nell’area pubblica, adibita a parcheggio, adiacente al mercato coperto di Via Ortona; il mercato agricolo del mercoledì e sabato avrà luogo esclusivamente nell’area all’aperto del Mercato di Via Ortona e nell’area pubblica, adibita a parcheggio, adiacente al mercato coperto; continuano come sempre in piazza Malta e in via Monaco La Valletta i mercati contadini.

La partecipazione sarà consentita esclusivamente ai titolari dei posteggi autorizzati per le merceologie, con esclusione di ogni attività di “spunta”; Polizia Municipale e Protezione civile supporteranno gli operatori nella sistemazione dei banchi che saranno distanziati di almeno due metri; sarà assicurato il distanziamento anche degli utenti, come già predisposto nella prassi già in uso, anche con le igienizzazioni e i guanti di cui sarà obbligatorio l’uso; sarà inoltre consentita la presenza di non più di due operatori per posteggio con l’obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti. Vogliamo sostenere l’economia cittadina, ma farlo tutelando la salute di tutti, sia degli operatori che della cittadinanza, con l’auspicio che queste restrizioni consentano di contenere i contagi e uscire dalla pandemia anche con meno sofferenze, sociali, oltre che sanitarie”.