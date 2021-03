Chieti, ultra 80enni non vaccinati: l’appello del sindaco Ferrara

CHIETI – “Dall’incrocio dei dati fra ultraottantenni vaccinati e popolazione residente in città appartenente a quella fascia di età, sono emerse 1.400 persone che non hanno prenotato la vaccinazione anti Covid. A loro e ai loro famigliari va il nostro appello, affinché possano essere vaccinati al più presto, prima che la campagna passi ad altre fasce di priorità.

Si tratta di emergere e richiedere il vaccino tramite la piattaforma regionale o, in caso ciò non sia possibile, di chiedere un supporto innanzitutto al proprio medico curante per essere ricompresi nelle liste. Abbiamo a tal fine attivato anche il COC perché risponda alle esigenze di questa fetta della nostra popolazione.

Idee e collaborazione arrivano anche dai gruppi consiliari. Abbiamo raccolto a tal proposito l’invito del gruppo di Fratelli d’Italia a istituire un tavolo istituzionale dove condividere iniziative e strategie di supporto, nonché la disponibilità dei Giovani Democratici a supportare i cittadini che necessitano di assistenza telematica per la registrazione. È indispensabile lavorare insieme per fare in modo che il maggior numero di cittadini approdino alla vaccinazione e nessuno venga escluso”.