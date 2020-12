Chieti, tessere di libera circolazione: c’è la proroga fino al 31 dicembre

CHIETI – L’Amministrazione Comunale di Chieti informa la cittadinanza che, con Circolare prot. n. 444739/DPE005 del 14 dicembre 2020, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti –Servizio di Trasporto Pubblico della Regione Abruzzo ha comunicato che la validità delle tessere di libera circolazione è prorogata per tutto l’anno 2021.

Si tratta di tessere che danno diritto a circolare senza oneri sui servizi di trasporto pubblico locale regionale, compresi i servizi ferroviari regionali di seconda classe per gli spostamenti all’interno dei confini della Regione.

Definita la proroga, al momento non è necessario rinnovare le tessere già rilasciate che, evidentemente restano valide fino al 31/12/2021.

Tuttavia gli uffici sono già operativi per il rilascio di nuove tessere, al fine di potervi adempiere in ottemperanza ai protocolli Covid, si prega l’utenza di telefonare ai seguenti numeri telefonici per fissare un appuntamento ed evadere la pratica:

0871 341601 – Rosella Di Monte

0871/341598 – Tiziana Michelini