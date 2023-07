Chieti, Tari: proposta per rimodulazione delle rate

Sindaco e presidente del Consiglio comunale: “Entro il 10 agosto il 40 per cento anziché il 60, dilazione fino a dicembre. Così agevoliamo l’utenza”

CHIETI – Proposta al Consiglio da parte della Giunta la modifica del regolamento comunale della Tari al fine di compensare i ritardi e venire incontro all’utenza. Tre le rate, la prima scadrà il 10 agosto per il 40 per cento dell’importo, al 30 settembre il 30 per cento e al 7 dicembre il rimanente 30 per cento. Rata unica, per chi vi optasse, che si potrà pagare fino al 30 settembre.

“La modifica al regolamento si rende necessaria per venire incontro alla cittadinanza e metterla in condizione di adempiere con importi sostenibili – così il sindaco Diego Ferrara e il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – In Consiglio, difatti, arriverà una proposta che prevede tre rate, ma che per la prima volta alleggerisce gli importi della prima rata, assicurando la riscossione all’Ente che ha bisogno di queste entrate per portare avanti l’azione amministrativa. Scontiamo ritardi, è vero, come accade anche in altri Comuni geograficamente vicini che non sono in dissesto, la modifica si è resa necessaria per questa ragione, ma si tratta di tempi scanditi dalla complessa situazione del Comune e di Teateservizi, che non siamo stati noi a generare, ma che di certo questa Amministrazione sta affrontando, con tutto il carico di problemi e di emergenze da valutare per assicurare un futuro migliore a entrambi. Va sottolineato che con la delibera che approderà in Consiglio a breve, per la prima volta sarà possibile pagare una percentuale inferiore di quella prevista dal Regolamento, norme che non siamo stati noi a predisporre e in cui la precedente amministrazione aveva previsto importi più alti già dalla prima rata. Di nuovo c’è che abbiamo ricalibrato la rateizzazione, d’accordo con Teateservizi, per contemperare le esigenze di tutti, cittadini in primis che sono il nostro più importante riferimento”.