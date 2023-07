Chieti, progetto della Transcollinare: aggiudicati i lavori

Assessore Rispoli: “Al via le verifiche sulla ditta individuata a seguito della manifestazione di interesse, dopo tanto tempo potranno partire i lavori attesi dalla cittadinanza di San Martino”

CHIETI – Transcollinare, dopo la determina di approvazione dei progetti esecutivi, approda sulla piattaforma Tutto Gare del Comune la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata anche per i lavori dedicati ai sottoservizi (condutture, linee di comunicazione e linee elettriche e lavori di livellamento). Nelle prossime settimane scatterà la fase di verifica delle caratteristiche della ditta individuata tramite la manifestazione di interesse, si tratta della Edil Asfalti Srl, che, esaurita questa fase dovrà realizzare il nuovo sistema di accesso dalla Transcollinare che nasce per migliorare la mobilità sia dell’area del presidio ospedaliero, sia della zona universitaria, oltre che quella del popoloso quartiere di San Martino.

“Procede l’iter di un’altra grande opera per la città a seguito del progetto della Transcollinare, che noi abbiamo riattivato mettendo così al sicuro i 2 milioni di finanziamento che ora utilizzeremo per portare avanti e completare l’opera – spiega l’assessore al Lavori Pubblici e Mobilità Stefano Rispoli – Come abbiamo avuto già modo di spiegare, si tratta di interventi che danno una risposta importante alla mobilità e alla manutenzione di una zona fra le più frequentate della città, perché di accesso a Chieti e snodo verso l’ospedale e l’Università. Il nuovo collegamento renderà più fluido e sicuro il traffico di una vasta area. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti a eseguire e dare completamente ultimati i lavori e precisamente: sistemazione e ampliamento dell’attuale via Montello, realizzazione di una rotatoria di svincolo e realizzazione ramo di accesso alla Transcollinare Chieti-Dragonara; il rifacimento dell’impianto di raccolta e scarico delle acque meteoriche e dell’impianto di illuminazione con l’installazione di nuovi pali”.