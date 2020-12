Chieti, c’è anche il supporto psicologico al Centro Operativo Comunale

CHIETI – Il Centro Operativo Comunale (Coc) di Chieti, servizio a favore della cittadinanza per la gestione delle emergenze: pronto spesa e pronto farmaco per i cittadini affetti da Covid-19.

Con i volontari professionisti dell’Associazione Erga Omnes: psicologia dell’emergenza (consulenze psicologiche ai soccorritori ed ai cittadini, in particolare per le persone più fragili e meno abbienti) e lingua dei segni italiana (Lis) per le persone sorde.

Il centro operativo comunale è sempre attivo, al fianco delle politiche sociali del Comune di Chieti, si trova in Via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex Centro Sociale San Martino).

Il numero da chiamare è lo 0871-307127, risponderanno i volontari della Protezione Civile Valtrigno di Chieti.