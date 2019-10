Chieti, spaccio stupefacenti: arrestato un 38enne

CHIETI – Nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti disposti dal Sig. Questore della provincia di Chieti Dr. Ruggiero Borzacchiello, nel pomeriggio di ieri, gli uomini della IV Sezione Antidroga e Contrasto al Crimine Diffuso hanno tratto in arresto un cittadino Macedone P. A. di 38 anni e da tempo dimorante a Chieti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/90) di oltre 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nello specifico, una pattuglia della Sezione Narcotici, transitando nella zona scalina nei pressi della stazione ferroviaria, notava l’andirivieni del 38enne, già conosciuto agli operatori, della sua abitazione ad un centro scommesse poco distante dove incontrava diverse persone anch’esse note quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Pertanto, mentre il macedone era in procinto di tornare presso la propria abitazione, veniva fermato dagli investigatori e, una volta in casa, venivano rinvenuti oltre 30 grammi di cocaina, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti, il cittadino macedone veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.