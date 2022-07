Chieti Sotto le Stelle: il programma dell’edizione 2022

CHIETI – Al via la seconda edizione di Chieti Sotto le Stelle, la rassegna musicale che si svolgerà a partire da domani e fino al 4 agosto in piazza G.B. Vico, a Palazzo de’ Mayo e alla Villa comunale. Stamane la presentazione da parte del vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, dei direttori artistici Michele Di Toro ed Emanuele La Plebe Cellini, della Fondazione Banco di Napoli, presente con Vincenzo Mezzanotte e Angelo Marrone, che hanno ribadito l’attenzione per la vita culturale della città e per la qualità della proposta.

“Una seconda edizione molto importante e con tante novità, prima fra tutte la direzione artistica, affidata quest’anno al maestro Michele Di Toro, oltre che a Emanuele La Plebe Cellini, perché lui è talento vicino alla nostra città, e non solo è stato ispiratore del cartellone dello scorso anno insieme ad altri esimi addetti ai lavori, ma quest’anno ne sarà ancora parte con uno splendido concerto che terrà il 2 agosto – così il vicesindaco e assessore ai Grandi eventi Paolo De Cesare – La parata di stelle di quest’anno è in linea con il percorso aperto lo scorso anno con Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trio, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, poi Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, Claire D. Quartet, Mike Applebaum, tromba solista del Maestro Morricone: nomi che sono stati carburante per una ripartenza di altissimo livello per la vita culturale della città. Belli e importanti anche quelli di quest’anno che elevano ancora di più il livello qualitativo della proposta. Si comincia domani con una serie di appuntamenti che parlano a un pubblico variegato, sia per gusti, sia per età. Ancora una volta grazie alla collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli, apriamo il cartellone unico degli eventi con una rassegna davvero speciale. L’intento è quello di consolidare la vocazione culturale e poliedrica di Chieti, facendo vivere la città, sempre intersecando alla cultura il commercio e il turismo e sempre cercando di metterla al centro di un territorio con un ruolo di riferimento. Tre le location: piazza G.B.Vico, Palazzo de’ Mayo e Villa Comunale che faranno da scenario a un cartellone di grande prestigio”.

“Sono felice come direttore artistico perché in poco tempo siamo riusciti a dare vita a un cartellone prestigioso – così il Maestro Michele Di Toro – Una seconda edizione con nomi nazionali e internazionali, che la città di Chieti merita, talenti conosciuti e amati da un pubblico vasto e un cartellone molto variegato: si passa dal concerto di domani di Cipriani e Fazzini a Palazzo de’ Mayo, duo che si esibirà con un programma classico e lirico, ad artisti pop e jazz. Nino Buonocore con il suo Jazz live, Gegé Telesforo e il suo Impossible tour, il 26 luglio c’è Bungaro con Eternauta live, per passare anche a un interessante tributo a Frank Sinatra di Gianluca Guidi, il 27 luglio. Una serata di grande classe e potenza vocale, quella con Simona Bencini, la bellissima voce dei Dirotta su Cuba oggi in tour con gli “Lmg 4et”. Anche per me sarà un inizio di agosto scintillante, con il concerto che insieme al mio trio porterò in città, insieme alla storia e alla classe di Tim Garland, alla sua prima presenza Chieti e con un’esibizione speciale, essendo lui stato a lungo il sassofonista di Chick Corea, uno dei pianisti più noti al mondo. La rassegna si conclude il 4 agosto con l’Acoustic trio di Alexia, voce bella ed energica del panorama italiano. Per me è un onore essere direttore artistico quest’anno perché sono molto affezionato alla città di Chieti e sono convinto che questa città abbia ancora tanto da esprimere e da offrire e che oggi con la sua programmazione culturale rilevante possa offrire il meglio in un periodo pur difficile e competere anche con le altre realtà vicine e lontane per la qualità dell’offerta di cui si fa portatrice”.