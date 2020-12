Chieti, sorpreso con dosi di marijuana: denunciato un 20enne

Era uscito da casa per spacciare stupefacente a due ragazzi minorenni, multati tutti e tre i giovani per aver violato le norme per il contrasto della diffusione del contagio in zona rossa

CHIETI – A seguito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Questore della provincia di Chieti, Annino Gargano, nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Questura, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno notato tre giovani incappucciati che destavano sospetti nella zona dello stadio Angelini.

I poliziotti hanno fermato i tre, uno di 20 anni e due minori di 16 anni, al fine di procedere ad un controllo e verificare se avessero un giustificato motivo per uscire dall’abitazione, considerata la vigenza della zona rossa nel territorio regionale. Il nervosismo notato nel comportamento del ventenne ha insospettito gli agenti che hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale da cui si rinveniva un barattolo con all’interno 22 dosi di marijuana preconfezionate, per un peso complessivo di 12 grammi, ed un bilancino di precisione.

Il ragazzo quindi veniva denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti e tre, inoltre, venivano sanzionati per un importo di 400 euro ciascuno per aver violato le norme per il contrasto della diffusione del contagio in zona rossa, in quanto il loro spostamento non era giustificato.