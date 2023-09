Chieti, Sindaco e Presidente del Consiglio su delibera Peter Pan

“Servono ulteriori verifiche e confronto con gli organi competenti sul dissesto, per rendere l’atto inattaccabile ed efficace”

CHIETI – “A seguito di un ennesimo e fruttuoso confronto con gli organi competenti e al fine di rendere compatibile la delibera del Consiglio comunale sulla cessione dell’ex asilo Peter Pan alle prerogative dell’organismo di liquidazione, con particolare riguardo alla competenza di gestione del patrimonio disponibile dell’Ente e congruente con le disposizioni normative in materia di dissesto, questa maggioranza ritiene di voler effettuare un ulteriore approfondimento sull’atto proposto all’approvazione”, spiegano il sindaco Diego Ferrara e il presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo.

“Non è uno stallo, ma un passo a questo punto essenziale per rendere l’atto formalmente, giuridicamente e anche amministrativamente inattaccabile – rimarcano sindaco e presidente – questo per garantire al meglio l’interesse pubblico e del cittadino derivante dalla cessione del nostro stabile. Ci teniamo molto che questo contratto si completi, perché prevede la trasformazione di un edificio da anni all’abbandono, in casa di comunità, con servizi sanitari a disposizione della popolazione residente di un’area cittadina che dal 2018 è rimasta priva del Distretto sanitario. Concluse le verifiche ulteriori, la delibera tornerà in Consiglio”.