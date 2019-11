Chieti, segnaletica stradale: ecco i lavori conclusi e quelli da realizzare

Assessore Colantonio “Tanti gli interventi programmati che andranno a tutelare soprattutto le categorie più svantaggiate”

CHIETI . L’Assessore al Traffico, alla Viabilità e ai Trasporti, Mario Colantonio, comunica che, conclusa la prima fase dei lavori riguardanti il rifacimento della segnaletica stradale in prossimità degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, già da alcuni giorni la ditta Thermade Srl di Città S. Angelo sta eseguendo gli interventi di rifacimento e miglioramento della segnaletica cittadina, coordinata dalla Polizia Municipale di Chieti, demandata alla verifica delle regolari esecuzioni. La ditta affidataria terminerà i lavori entro trenta giorni lavorativi, fatti salvi eventuali ritardi connessi alle condizioni meteorologiche o a particolari difficoltà tecniche. Nello stilare il cronoprogramma degli interventi si è data particolare attenzione alla realizzazione della segnaletica a vantaggio delle categorie più deboli.

° Nuovi stalli di sosta per diversamente abili e maggiori condizioni di sicurezza in prossimità di scuole e strade frequentate

«Per i cittadini diversamente abili – spiega l’Assessore Colantonio – è prevista la realizzazione di 6 nuovi stalli di sosta, in diverse zone della città. Inoltre verrà effettuato il miglioramento della segnaletica su 23 stalli, al fine di rendere più visibili i parcheggi già esistenti, riservati a tale categoria di utenti. Il ripasso della segnaletica riguardante gli attraversamenti pedonali, già attuato in occasione della riapertura delle scuole, verrà effettuato anche in Via Scaraviglia, via de Virgiliis, Via Pescara, Via Papa Giovanni XXIII. Le condizioni di sicurezza di alcune strade cittadine, come ad esempio Via Ortiz, verranno migliorate con il tracciamento di nuovi passaggi pedonali in punti strategici, prossimi ai luoghi più frequentati da bambini e da anziani. Stesso criterio verrà seguito per gli agglomerati urbani sorti di recente, come nel caso dei nuovi palazzi del quartiere Madonna del Freddo. In corrispondenza di alcune scuole cittadine, come ad esempio quella in Via Amiterno, verranno ulteriormente migliorate le condizioni di sicurezza dei bambini attraverso l’imposizione di un limite di velocità più basso, pari a 30 Km/h. Questo provvedimento va ad aggiungersi alla installazione di dossi artificiali, già effettuata nei mesi scorsi. In Piazzale Marconi verranno invece creati due nuovi “stalli rosa” riservati alle donne in gravidanza e alle mamme con neonati al seguito».

° Installazione di manufatti per impedire la sosta selvaggia e realizzazione segnaletica di servizio

«Paletti dissuasori di sosta verranno installati in punti strategici della città – prosegue l’Assessore – al fine di evitare che la sosta selvaggia di utenti noncuranti delle regole possa provocare situazioni di pericolo o ingorghi stradali. I dissuasori verranno installati in Via Arniense, Largo Rocchetti, Largo Cavallerizza, Via di Porta Monacisca, quartiere Santa Maria, Via Albanese, Via S. Camillo De Lellis, Via Franceschelli, via Atri.

Per quanto concerne, invece, la realizzazione della cosiddetta segnaletica di servizio, l’attenzione sarà rivolta a nuovi stalli di sosta per operazioni di carico/scarico merci e ai parcheggi riservati ai veicoli della Polizia Giudiziaria e della Polizia Penitenziaria.

Molti interventi, infine, saranno finalizzati ad ammodernare, sostituire e potenziare la segnaletica già esistente, come ad esempio il ripasso degli stalli di sosta, la sostituzione degli specchi parabolici, il ripasso della segnaletica orizzontale, il ripristino di cartelli ormai ammalorati, il riposizionamento dei delimitatori di carreggiata.

DETTAGLIO INTERVENTI DA REALIZZARE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

1) Via Scaraviglia, Via De Virgiliis, Via Papa Giovanni XXIII, Via Modesto della Porta, tracciamento o ripasso degli attraversamenti pedonali;

2) Via Pescara (rotatoria Madonna delle Piane), ripasso di tutta la segnaletica + passaggi pedonali;

3) Via Ortiz, in prossimità dell’Ufficio Postale e dell’Asilo, tracciamento dell’attraversamento pedonale;

4) Via Ortiz, in prossimità dell’intersezione con Via Capestrano, tracciamento segnaletica orizzontale + ripasso dell’attraversamento pedonale;

5) Via Ianni, in prossimità delle nuove palazzine, tracciamento dell’attraversamento pedonale + installazione segnaletica verticale;

6) Via C. De Lollis, in prossimità della farmacia, tracciamento dell’attraversamento pedonale e degli stalli di sosta per autovetture. Tracciamento di 1 stallo di sosta per disabili e di 1 stallo di sosta per carico/scarico merci. Installazione di 8 paletti dissuasori di sosta prima della zona parcheggio. Ripasso degli stalli riservati alla P.G;

7) Via Papa Giovanni XXIII, in prossimità dell’uscita del parcheggio comunale, tracciamento di una zebratura atta ad impedire la sosta veicolare;

8) Via Marco V. Marcello, tracciamento di 1 stallo di sosta per operazioni di carico/scarico;

9) Via Arniense, in prossimità di Largo Rocchetti, tracciamento di 1 stallo di sosta riservato alla Polizia Penitenziaria + posa in opera di 4 paletti dissuasori di sosta.

FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE E DISSUASORI DI SOSTA

10) Via Ricci, posa in opera segnaletica verticale;

11) Viale IV Novembre, prossimità Villa Comunale, posa in opera segnaletica verticale;

12) Via Amiterno, in prossimità della scuola “Antonelli”, della scuola elementare e dell’asilo, fornitura e posa in opera di segnali di limite di velocità;

13) Via Ortiz, in prossimità dell’asilo, spostamento dello stallo di carico/scarico merci e riposizionamento della palina;

14) Via Ianni, in prossimità delle nuove palazzine, posa in opera segnaletica verticale;

15) Via Salomone, in prossimità dell’intersezione con Via di Fonte Canale e dell’accesso a Piazza Garibaldi, riposizionamento di 2 serie di delimitatori di carreggiata;

16) Via Caduti sul Lavoro, intersezione Via Ortona, posa in opera segnaletica verticale;

17) Strada Villaggio del Fanciullo, sostituzione specchio parabolico;

18) Via Arniense, in prossimità di Largo Rocchetti, posa in opera 4 paletti dissuasori di sosta;

19) Largo Cavallerizza, posa in opera di 1 archetto parapedonale dissuasore di sosta;

20) Via di Porta Monacisca, in prossimità della Chiesa di Mater Domini, posa in opera di 4 paletti dissuasori di sosta;

21) Via Modesto della Porta, intersezione Via Casalbordino, posa in opera segnaletica verticale;

22) Via Ravizza, ripristino cartelli segnaletica verticale;

23) Largo S. Maria, fine di Via degli Agostiniani, posa in opera 3 dissuasori di sosta + segnaletica verticale;

24) Via Albanese, posa in opera di 3 paletti all’intersezione con Via Masci;

25) Via S. Camillo De Lellis, sostituzione 2 paletti;

26) Via Franceschelli, posa in opera 1 paletto;

27) Via Atri, posa in opera di 2 parapedonali

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER STALLI DI SOSTA RISERVATI AI DIVERSAMENTE ABILI

28) Sei nuovi stalli di sosta per diversamente abili e apposizione segnaletica stradale in: Via Mucci, Via F. P. Tosti, Via Rossi, Strada Vecchia, Via L. Camarra, Via Avezzano.

Ripasso segnaletica orizzontale stalli di sosta per diversamente abili in: Via Lalli, Viale Europa, Via Sciucchi, Via Salomone, Via Colle dell’Ara, Via Simone da Chieti, Via Berardi,

Via Trieste Del Grosso, Via Pescasseroli, Via Pescara.

ALTRI INTERVENTI

29) Via Liri/Via Mad. della Vittoria, ripristino segnaletica orizzontale;

30) Via Grifone, ripristino stalli motocicli e disabili;

31) Via Cavorso, ripristino segnaletica orizzontale dei parcheggi;

32) Via De Virgiliis, ripristino stallo carico e scarico;

33) Via Martiri Lancianesi, ripristino segnaletica orizzontale di parcheggio;

34) Piazza Garibaldi, striscia gialla per corsia riservata agli autobus;

35) Piazzale Marconi, realizzazione stalli “rosa”;

36) Via Miglianico/Via A. Moro, installazione specchio;

37) Strada Fasoli, segnaletica verticale.