Chieti Scalo, affidati i lavori per la pista ciclabile

Sindaco Ferrara e Rispoli: “Si definisce l’iter di una delle opere ereditate e giacenti per anni. Lavori a breve”

CHIETI – Saranno eseguiti dalla ditta Imbimbo Costruzioni Srl di Avellino i lavori di realizzazione della pista ciclabile di Chieti Scalo, risalenti al 2017 e finanziati con fondi Por Fesr Abruzzo 2014/2020 Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile – Azione 4.6.4. L’appalto prevede interventi per un importo di 356.500 euro.

“La realizzazione della pista ciclopedonale di Chieti Scalo prevede 4 chilometri di percorso da via Amiterno al campus universitario – illustrano il Sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Si tratta di una pista destinata a pedoni e due ruote che parte dallo stadio Angelini e arriva fino a via Bosio, facendo da percorso di unione per centri sportivi, scuole, uffici pubblici e servizi, il campus universitario e diversi spazi di comunità presenti nella zona. Si tratta di un progetto che abbiamo ereditato ed era praticamente pronto, ma inspiegabilmente fermo da anni, siamo lieti di essere riusciti a portarne l’iter a compimento in pochi mesi, riattivando la procedura e scandendo un nuovo ritmo ai tempi di realizzazione. I lavori partiranno entro giugno, per la consegna alla città ci vorranno 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, ma veglieremo con attenzione affinché vengano rispettati i tempi di esecuzione dell’opera e il cantiere non resti oltre il dovuto”.