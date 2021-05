Chieti, il 2 giugno regolare svolgimento del mercato

Via libera per il mercato del mercoledì . L’assessore Pantalone: “Piena disponibilità a supportare la categoria dopo i lockdown”

CHIETI – Sì dell’Amministrazione comunale con ordinanza del sindaco per il regolare svolgimento del mercato del mercoledì, in occasione della Festa della Repubblica, il prossimo 2 giugno.

“Così com’è accaduto durante le ultime festività patronali, consentiremo lo svolgimento del mercato di mercoledì 2 giugno in via Feltrino – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Le attività sono uscite molto provate dalla pandemia, le condizioni dei contagi ci consentono una scelta più sollevata e consapevole, visto che il virus sta rallentando con l’accelerare della campagna vaccinale. Gli operatori hanno ormai rodato il sistema delle vendite in sicurezza, per queste ragioni torniamo ad avere un ruolo di supporto, facendo in modo che il mercato si svolga e che il comparto non perda una preziosa opportunità per effettuare le vendite, questo in attesa di conoscere gli ulteriori sostegni in arrivo dal governo anche per questi settori merceologici”.