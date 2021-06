Chieti, proroga servizio TPL fino al 30 settembre 2021

Sindaco e Rispoli: “Dobbiamo lavorare alla riorganizzazione generale del servizio, per elevarne gli standard”

CHIETI – Sì del Consiglio alla proroga del servizio di Trasporto pubblico locale alla Panoramica fino al prossimo 30 settembre.

“Si tratta di un atto di proroga che fa seguito ad atti simili assunti nel passato – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Mobilità e TPL Stefano Rispoli – Il servizio viene portato fino a tutto settembre, ma abbiamo deciso di fare una proroga di tre mesi, perché è intenzione dell’Amministrazione rimodulare interamente il trasporto pubblico cittadino, in modo da renderlo più confacente anche alle mutate istanze dell’utenza, nonché per poter avere un quadro più chiaro anche in vista di ciò che imporrà il piano di riequilibrio economico e finanziario dei conti del Comune. Lo faremo rielaborandone i parametri con l’obiettivo di costruire una proroga definitiva, cosa che fino ad oggi non è accaduto, perché si è andati di proroga in proroga, in questo modo evitando di affrontare un problema che deve essere invece sviscerato e soprattutto risolto e anche di perorare con la Regione una migliore ripartizione delle quote finanziarie che ponga Chieti al pari degli altri capoluoghi che hanno avuto risorse aggiuntive, utili ai gestori per affrontare crisi e criticità non solo strutturali.

Per queste ragioni si rende assolutamente necessaria tale rimodulazione generale, che sarà un processo che intendiamo portare avanti in questi mesi attraverso il diretto coinvolgimento sia della Società Panoramica, sia delle associazioni di categoria e le parti sociali, con le quali abbiamo già stabilito i contatti e che rivedremo nei prossimi giorni, perché serve il contributo di ognuno affinché il nuovo servizio rispecchi le istanze e i diritti di tutti e soprattutto garantisca standard elevati e risorse aggiuntive, vista anche la delicata condizione economica del Comune, al fine di poter assicurare a una città capoluogo un trasporto pubblico a misura dell’utenza, effettiva e potenziale. L’obiettivo è arrivare a definire questo processo entro il quinquennio 2021/25 con una migliore qualità del servizio e l’ottimizzazione di tutti i parametri, costi compresi”.