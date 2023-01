Chieti, Porta Sant’Anna: conclusi lavori di manutenzione

Gli assessori Rispoli e Giammarino: “Scuola più bella, sicura e sostenibile. Così abbiamo realizzato interventi attesi da tempo”

CHIETI – Sono stati conclusi i lavori di efficientamento energetico della scuola primaria di Porta Sant’Anna di via Arniense, gli interventi come da progetto per 340.000 euro.

“Oggi la scuola primaria di Sant’Anna è più bella, più sicura, ma soprattutto più sostenibile, grazie a interventi importanti e attesi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico che hanno reso possibile anche il rifacimento delle facciate e una manutenzione a lungo mancata – così gli assessori ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli e alla Pubblica Istruzione, Teresa Giammarino – Parliamo di un edificio storico, realizzato all’inizio del ‘900 che mostrava evidenti ferite e segni di ammaloramento. L’importo del progetto è di oltre 340.000 euro, impiegati su diversi livelli di intervento: in primis un’azione mirata a evitare dispersioni termiche, causate peraltro anche dalle finestre realizzate in legno, nonché azioni manutentive interne ed esterne. Abbiamo infatti provveduto alla sostituzione di quelle della facciata principale e laterale di piazza Garibaldi, su cui sono stati ripristinati anche intonaci, tinteggiatura, nonché le cornici e le fasce marcapiano divenute precarie e rischiose con il tempo. Importante anche il recupero di buona parte del tetto dell’edificio, con il trattamento anti-parassitario e fungicida alle travi secondarie il rifacimento dello strato impermeabile con la posa in opera delle tegole per una superficie di circa 115 metri quadri, la parte più rovinata; abbiamo effettuato manutenzione anche delle travi principali, in modo da rafforzare la struttura.

Il nostro impegno non si ferma qui, abbiamo un secondo lotto di lavori da portare avanti anche sulle altre due facciate che sono rimaste per ulteriori 170.000 euro. A fronte degli interventi compiuti, la primaria ha recuperato bellezza e sostenibilità, peraltro in un momento importante, per via della lievitazione dei costi dell’energia, in cui stiamo cercando di ripensare e rendere più sostenibile tutto il comparto energetico nel nostro patrimonio. Un’attenzione che è fra le priorità sin dal primo giorno per l’Amministrazione, diversi sono infatti gli interventi che contiamo di mettere in cantiere, sia di manutenzione che di messa a norma anche su altri edifici e per cui abbiamo già chiesto finanziamenti statali per oltre un milione di euro, una cifra, destinata ad aumentare, a causa della necessità di manutenzione dell’intero patrimonio immobiliare scolastico dell’Ente”.